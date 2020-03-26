Ранее стало известно, что анализ на коронавирус принца Чарльза дал положительный результат. В настоящее время он находится со слабыми симптомами заболевания на самоизоляции дома. У его супруги Камиллы тест вируса не выявил. Предположительно, Чарльз мог заразиться коронавирусом от заболевшего князя Монако Альбера II.
Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса в мире британскому принцу Уильяму, вероятно, придётся играть более активную роль. Это произойдёт в случае, если его бабушке королеве Елизавете II и отцу принцу Чарльзу потребуется самоизоляция.
На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.
В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.