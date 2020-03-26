https://static.news.ru/photo/e2eb94d2-6e9c-11ea-81b1-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Li Ye/XinHua/Global Look Press

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус пожелал выздоровления наследнику британского престола принцу Чарльзу.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

My thoughts and best wishes are with Prince Charles and

the @RoyalFamily . #Coronavirus can affect any of us and we must stay strong together in the fight against it. #COVID19 https://t.co/uq66lxN8O7 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 25, 2020

Ранее стало известно, что анализ на коронавирус принца Чарльза дал положительный результат. В настоящее время он находится со слабыми симптомами заболевания на самоизоляции дома. У его супруги Камиллы тест вируса не выявил. Предположительно, Чарльз мог заразиться коронавирусом от заболевшего князя Монако Альбера II.

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса в мире британскому принцу Уильяму, вероятно, придётся играть более активную роль. Это произойдёт в случае, если его бабушке королеве Елизавете II и отцу принцу Чарльзу потребуется самоизоляция.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.