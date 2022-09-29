«Газ уйдет весь»: вызовет ли авария на Балтике экологическую катастрофу? Метан в воде может повлиять на плавучесть судна и разрушить его корпус, а воздух, содержащий более 5% метана, легко воспламеняется

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«Германия спасена этой зимой! На дне Балтики обнаружены залежи природного газа», — шутят немецкие пользователи в соцсетях под снимками с места аварии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». В то время как Россия созвала на 29 сентября экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с предполагаемой диверсией (эту версию не оспаривают ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в столицах ЕС), береговая охрана Швеции обнаружила новое повреждение участка трубы СП-2 - это четвертая пробоина на обоих газопроводах, откуда продолжает улетучиваться природный газ, всплывая на поверхность пузырями по сто метров в диаметре. Речь идет главным образом о выбросе метана, который создает парниковый эффект, в 80 раз более мощный, нежели углекислый газ. Как отмечает Politico, мы имеем дело с одной из худших промышленных аварий с метаном в истории.

Хотя в ЕС расценивают подрыв российских трубопроводов как атаку на европейскую энергетическую инфраструктуру, до сих пор ни одно правительственное учреждение не в состоянии сказать, сколько именно метана находится в трубах.

Я не могу ответить вам четко, поскольку трубопроводы принадлежат Nord Stream AG, а газ поступает от «Газпрома», — признали в Министерстве климата и экономики Германии.

Обе нитки «Северного потока — 1» ранее находились в эксплуатации, хотя Москва прекратила поставки по ним месяц назад. И обе они повреждены. Что касается «Северного потока — 2», который так и не заработал, то в прошлом году туда закачали 177 млн кубометров технического газа. Глава Датского энергетического агентства Кристоффер Бетцау сообщил журналистам, что утечки составят около 14 млн тонн эквивалента CO2, это примерно 32% ежегодных выбросов Дании. Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии ожидает, что в атмосферу может попасть 300 000 тонн метана. По немецким подсчетам, это примерно 7,5 млн тонн эквивалента CO2.

Немецкое агентство также отмечает, что вдоль пострадавших трубопроводов отсутствуют «уплотнительные механизмы», поэтому, «по всей вероятности, все содержимое труб выйдет наружу».

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Самой крупной утечкой до сих пор считалась авария в американском каньоне Алисо в 2015 году, в результате которой за несколько месяцев в атмосферу было выброшено около 90 000 тонн метана.

Очевидно, количество газа, вытекаемого сейчас из трубопроводов на Балтике, беспрецедентно велико, — признает Джеффри Каргел, старший научный сотрудник Института планетарных исследований в Тусоне, штат Аризона. — И все же говорить о климатической катастрофе преждевременно.

«Это крошечный пузырь в океане по сравнению с огромным количеством так называемого летучего метана, который ежедневно выбрасывается по всему миру из-за таких процессов, как гидроразрыв пласта при фрекинге, добыче угля и нефти», — считает Дейв Рей, исполнительный директор Эдинбургского института изменения климата.

Как отмечают специалисты, ежегодные глобальные выбросы углекислого газа составляют около 32 млрд тонн, так что утечки на Балтике — лишь крошечная доля загрязнения, приводящего к изменению климата. Они «бледнеют по сравнению с накоплением тысяч промышленных и сельскохозяйственных источников метана, которые действительно нагревают планету». К тому же метан потребляется океаническими бактериями, когда проходит через толщу воды.



И все же газ продолжает утекать, поэтому район в непосредственной близости от аварии остается чрезвычайно опасным местом. Воздух, содержащий более 5% метана, легко воспламеняется, поэтому риск взрыва реален. Хорошая новость: метан не является токсичным газом. И все же высокие его концентрации могут уменьшить количество доступного кислорода. По данным немецкого агентства, морские животные поблизости могут задохнуться. Некоторым грозит опасность попасть в воронку и погибнуть, особенно таким неэнергичным пловцам, как медузы. С другой стороны, в немецком правительстве не видят непосредственной масштабной угрозы для местной флоры и фауны.

Фото: Fotoatelier Berlin/imageBROKER.com/Global Look Press

Сейчас государства решили ограничить судоходство в радиусе 5 морских миль вокруг места утечки. Это связано с тем, что метан в воде может повлиять на плавучесть судна и разрушить его корпус. Некоторые эксперты советуют откачать оставшийся газ, но представитель Министерства экономики и климата Германии заявил, что это невозможно: как только трубопровод опустеет, «он наполнится водой».

Также раздаются призывы поджечь метан.

Это выглядело бы впечатляюще. Поджог газа значительно снизил бы воздействие утечки на глобальное потепление. Метан состоит из углерода и водорода, при сжигании он образует углекислый газ, который нагревает планету в 30–80 раз меньше на тонну, чем метан. Сжигание на факелах, как известно, является распространенным методом снижения воздействия метана на природу. Так что с чисто климатической точки зрения поджигание метана имеет смысл. Но возникли бы проблемы с безопасностью, — отмечают эксперты Politico, в частности — директор Международного центра климата при Университете Лидса Пирс Форстер.

Неподалеку от места аварии находится обитаемый и популярный у туристов остров Борнхольм — поэтому на такие риски никто не пойдет. По крайней мере ни одно правительство в Европе пока не рассматривает подобный сценарий.

Как бы то ни было, проверка утечек станет возможна не раньше, чем через одну-две недели, пишет Spiegel online со ссылкой на правительство Дании. Нынешнее давление в трубопроводах и объемы вытекающего газа препятствуют проведению инспекции. Но на разведку уже собирается немецкий бундесвер.

Наш военно-морской флот будет участвовать в выяснении обстоятельств аварии, используя свой опыт, — заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

В долгосрочной перспективе встает вопрос, ввернутся ли когда-нибудь трубопроводы в эксплуатацию? Ремонт обойдется астрономически дорого, если это вообще возможно. Газета Tagesspiegel считает, что трубопроводы подвергнутся коррозии при попадании внутрь соленой воды, так что латать трубы надо как можно скорее, иначе есть угроза потерять их навсегда. Оператор Nord Stream 1 принципиально не исключает ремонта, по крайней мере на данный момент. Но вначале нужно оценить реальный ущерб.

Также все еще остается открытым вопрос, кто, собственно, должен платить за этот ремонт. Правительство ФРГ поставило крест на эксплуатации «Северного потока — 2», поэтому маловероятно, что «Газпром» вложит в его восстановление большие суммы. В случае с «Северным потоком — 2» шансы в принципе выше, но и тут неясно, будут ли Москва и Берлин заинтересованы в возобновлении работы.

Тем временем Генеральная прокуратура РФ начала расследование по подозрению в международном терроризме в связи с предполагаемым саботажем на трубопроводах.