Стало известно, что Зеленский может привезти из Ватикана Гаспарян заявил, что Зеленский может украсть свечи в Ватикане

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию на похороны папы римского Франциска, однако он наверняка попробует решить свои политические задачи даже на таком мероприятии, заявил в своем Telegram-канале первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян. Он также раскритиковал лидера Украины за внешний вид.

Наверняка сопрет пару свечей. Пригодятся в хозяйстве, — отметил Гаспарян.

Ранее стало известно о состоявшейся в Риме встрече между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли перед церемонией похорон папы Франциска. В Белом доме назвали диалог «очень продуктивным». Представитель украинской стороны подтвердил факт встречи, но не стал раскрывать деталей переговоров. Это первая личная встреча лидеров после их перепалки в Овальном кабинете Белого дома.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что освобождение Курской области российскими войсками негативно скажется на позициях украинского президента Владимира Зеленского. Парламентарий напомнил, что украинская сторона планировала создать в этом приграничном регионе стратегический плацдарм и использовать его на переговорах. По мнению Журавлева, эти планы полностью провалились, оставив Зеленского без важного козыря.