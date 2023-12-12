«Фуры пошли»: политолог об изменении политики Польши при Туске Политолог Стремидловский: новый премьер Польши погасит конфликты с Украиной

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Туск

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск и его правительство попытаются погасить конфликты в отношениях с Украиной, рассказал NEWS.ru политолог-международник Станислав Стремидловский. По его мнению, разрешение на проезд украинских фур через границу Польши говорит об изменении политики польского кабмина.

Туск и его правительство попытаются погасить конфликты в отношениях с Украиной, которые мы наблюдали за последний год. Так, 11 декабря, когда уже было понятно, что Туск станет новым премьером в Польше, начали разблокировать один из приграничных переходов, фуры пошли на польско-украинской границе — Ягодин — Дорохуск. Кстати, это произошло именно в том месте, где власть принадлежит партии «Гражданская платформа», которую представляет Туск, — заявил Стремидловский.

По словам политолога, по этому прецеденту можно судить о будущих направлениях политики польского кабмина. Это проевропейское правительство. Варшава будет ориентироваться на политику Евросоюза в отношении России, на действия Брюсселя и Берлина, подчеркнул Стремидловский.

Также важно, кто из польских политиков будет заниматься отношениями с Украиной, какую партию из коалиции будет представлять: «Гражданскую платформу», «Третий путь» или Новых левых. Но в любом случае такой политик не будет допускать конфронтации Варшавы и Киева, которая происходила во время правления прошлой партии — «Права и справедливости», — пояснил Стремидловский.

По его словам, есть одиозный персонаж — глава комиссии сейма по международным делам Павел Коваль, представляющий «Гражданскую платформу». Он наговорил столько всего, что его называют откровенным слугой Украины, добавил Стремидловский.

Ранее сейм Польши избрал лидера «Гражданской коалиции» Туска премьер-министром страны. За его кандидатуру проголосовали 248 депутатов, против — 201, ни один не воздержался. Теперь Туск представит свой состав кабинета министров. Ожидается, что голосование за него пройдет 12 декабря. Туск выступит перед парламентом с речью, в которой изложит планы правительства.