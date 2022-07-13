Украина назвала условия выживания своей экономики FT: Украине требуется $9 млрд ежемесячно на покрытие дефицита бюджета

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Для покрытия дефицита бюджета Украине необходимо $9 млрд в месяц, которые она рассчитывает получить от западных стран, заявил Financial Times экономический советник президента Украины Олег Устенко. По его словам, прекращение экспорта зерна и стали лишило Киев валютной выручки, а валютные резервы приходится «сжигать ускоренными темпами», чтобы восполнить дефицит финансирования за счет покупки гособлигаций.

Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно, — заявил Устенко.

Ранее газета Corriere della Sera предположила, что в сентябре Украина может объявить о дефолте, так как Германия тормозит выделение пакета помощи на €9 млрд, решение о котором было принято на саммите Евросоюза в июне. В публикации отмечается, что глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер не поддерживает намерение Еврокомиссии финансировать помощь Украине за счет общего европейского долга. Пока Берлин одобрил первый транш на €1 млрд, который должен поступить до конца июля.