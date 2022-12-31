FT: финны стали реже посещать сауны на фоне энергокризиса

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Жители Финляндии стали реже ходить в сауны на фоне энергетического кризиса, пишет Financial Times. Заместитель мэра Хельсинки Анни Синнемяки подчеркнула, что финны по традиции парятся при свечах в сауне перед Рождеством, однако из-за подорожания электроэнергии многим жителям страны пришлось от этого отказаться.

У некоторых людей мог быть запланирован поход в сауну в канун Рождества, однако для многих этого не случится, — отметила Синнемяки.

FT отмечает, что в Хельсинки в новогодние праздники огни будут включать только на ограниченное время. При этом термостаты в муниципальных зданиях поддерживают температуру всего до 20 градусов. Это самая низкая рекомендуемая температура для общественных мест.

По словам Синнемяки, в ноябре финны потребляли электроэнергию на 9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. По ее словам, если ситуация «ухудшится, может случиться так, что все сауны в стране будут отключены».

Ранее «Коммерсант» писал о том, что в России сократилось производство электроэнергии из-за прекращения поставок в страны Евросоюза. С начала лета производство электричества в европейской части России и на Урале сократилось на 1,2%, до 397 млрд кВт/ч, на северо-западе страны — на 3%, до 52 млрд кВт/ч.