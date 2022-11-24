FT: европейский энергокризис может продлиться несколько лет

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Энергетический кризис в Европе затянется на несколько лет, сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителя швейцарско-нидерландского нефтетрейдера Vitol Сида Бамбавале. По его словам, масштабы грядущих проблем можно считать незначительными, однако региону не следует «развивать ложное чувство безопасности».

Европа переживает газовый кризис, он будет продолжаться в течение двух-трех лет, — заявил Бамбавале.

Участники энергетического рынка сходятся во мнении, что для минимизации последствий кризиса странам Европы необходимо снизить спрос на энергию и обеспечить дополнительные поставки природного газа. По их оценке, нагрузка на бюджеты государств Европы сохранится в следующем году, когда поставки российского газа в ЕС снова снизятся, а Китай начнет наращивать его потребление.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Сергей Луконин отметил, что российский газ гарантированно найдёт себе место на рынке Китая в случае приемлемой цены. По его словам, росту поставок голубого топлива из России поспособствует восстановление китайского рынка недвижимости и перенос европейских производств в Азию из-за рецессии в Евросоюзе.