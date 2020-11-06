ФРГ: Россия предоставила не всю информацию по Навальному

https://static.news.ru/photo/040ead32-2029-11eb-a8ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: bundesjustizministerium/facebook.com

Москва предоставила Берлину не все необходимые данные для ответов по запросам о правовой помощи после госпитализации оппозиционера Алексея Навального, рассказал представитель Минюста Германии во время брифинга в столице ФРГ.

Накануне МВД РФ рассказало, что Кремль не получил обратной реакции по существу от ФРГ, Швеции и Франции ни на один из 24 поставленных вопросов по ситуации с блогером, пишет РИА Новости.

Исполнение запросов о юридической помощи подразумевает, согласно европейскому соглашению о правовой помощи и уголовному праву Германии, выполнение зафиксированных условий. В конкретном случае не вся необходимая информация есть, — рассказал представитель Минюста Германии.

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа 2020 года. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сопровождавшие оппозиционера Алексея Навального в Томске уклоняются от явки к следователю и ответов на вопросы следствия. Как отмечает управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, это говорит о подготовленной провокации.