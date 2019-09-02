https://static.news.ru/photo/5b7ec162-cdad-11e9-a5d9-fa163e074e61_660.jpg Александр Захарченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне сообщил, что фреска с изображением первого главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко появилась в Турине.

Трое итальянских художников предложили нарисовать Захарченко. Работа размещена в парке уличного искусства Дора. По словам Марроне, глава ДНР стал примером отважного человека для всех жителей Италии. При этом он отметил, что был лично знаком с ним, чему несказанно рад, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, бюст Александра Захарченко открыли в Донецке. Церемония была приурочена к годовщине гибели политика. Участие в ней принял нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин. В своей речи он отметил, что Захарченко был «истинным сыном Донбасса», который с первых дней сопротивления украинскому режиму «взвалил на себя тяжёлую ношу» и достойно справился с ней.