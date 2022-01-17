Французы ответили Кулебе на призыв ужесточить критику Москвы

Читатели французской газеты Le Figaro негативно оценили опубликованную в этом издании статью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Париж ужесточить политику в отношении Москвы. Французы, в частности, заявили, что их страна не станет воевать за интересы Киева.

В своей статье Кулеба, помимо прочего, обвинил РФ в желании «унизить» Запад. В этой связи дипломат призвал Францию ужесточить политику в отношении России и таким образом заставить её изменить свои планы.

Пользователи ответили украинскому министру однозначным и очевидным отказом. Ему, в частности, напомнили об истории его государства.

Франция не настолько сильна, чтобы помогать Украине. Ни НАТО, ни США не будут воевать за хрупкую независимости Украины. В течение последних четырёх столетий, начиная с имперской эпохи и до нынешней постбольшевистской эры, эта страна входила в Россию, — написал один из пользователей.

Россия никогда не вернёт Крым, который стратегически расположен на Чёрном море с портом Севастополь. Когда-то он был русским, и референдум показал, что большинство населения выбрало Россию, — вторил ему другой читатель.

Больше невыносимо видеть в публикациях «Фигаро» антироссийскую пропаганду. Вам должно быть стыдно! — резюмировал еще один француз.

Ранее британское издание Daily Mail подняло на смех деревянные автоматы украинских военных, с которыми они были замечены на учениях. Фотографии с тренировки с муляжами винтовок впервые в декабре 2021-го опубликовал сайт телеканала France 24.

Обозреватель британской газеты Макс Айтчисон обратил внимание, что оружие в руках резервистов ненастоящее, и иронично отметил, что с такой армией «шутки плохи».

Статья собрала немало комментариев юзеров, часть из которых с юмором отнеслась к ситуации.