Французский банкир Бенджамин де Ротшильд умер в возрасте 57 лет

О смерти банкира сообщает AFP со ссылкой на его семью.

Ариан де Ротшильд и её дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда, — говорится в заявлении.

По информации семьи, он умер в своём поместье в швейцарском Преньи. Причиной смерти Ротшильда стал сердечный приступ.

Банкир родился в 1963 году во французском Нёйи-сюр-Сен в семье члена французской ветви финансовой династии Ротшильдов — Эдмона де Ротшильда. С 1997 года он являлся председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild, специализирующейся на частных банковских услугах. Стоимость активов группы составляет около €160 млрд.

Ротшильды — европейская династия банкиров еврейского происхождения. Считается, что с XIX века они имеют самое крупное состояние в мире (после Федрезерва).

Ранее NEWS.ru писал, что потомки Ротшильдов подали новый иск против властей Вены, в котором требуют вернуть имущество, конфискованное во времена нацистской Германии. Сумма иска составляет 110 миллионов евро. Это один из крупнейших в истории исков о реституции.