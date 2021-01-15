Французский банкир Бенджамин де Ротшильд умер в возрасте 57 лет

↵В Швейцарии скончался французский банкир Бенджамин де Ротшильд. Барону было 57 лет.
О смерти банкира
Ариан де Ротшильд и её дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда, — говорится в заявлении.
По информации семьи, он умер в своём поместье в швейцарском Преньи. Причиной смерти Ротшильда стал сердечный приступ.
Банкир родился в 1963 году во французском Нёйи-сюр-Сен в семье члена французской ветви финансовой династии Ротшильдов — Эдмона де Ротшильда. С 1997 года он являлся председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild, специализирующейся на частных банковских услугах. Стоимость активов группы составляет около €160 млрд.
Ротшильды — европейская династия банкиров еврейского происхождения. Считается, что с XIX века они имеют самое крупное состояние в мире (после Федрезерва).
Ранее NEWS.ru писал, что потомки Ротшильдов подали новый иск против властей Вены, в котором требуют вернуть имущество, конфискованное во времена нацистской Германии. Сумма иска составляет 110 миллионов евро. Это один из крупнейших в истории исков о реституции.
Речь идёт об имуществе фонда, основанного бароном Альбертом фон Ротшильдом в 1905 году, в частности, о дворце в стиле раннего барокко и бывшей психбольнице с участком площадью 300 акров. Фондом управлял попечительский совет, который в 1938 году захватили нацисты. Часть его получили власти Вены, часть — представители нацистской Германии.