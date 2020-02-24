Министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о борьбе с коронавирусом в стране. По его словам, врачам удалось вылечить всех заражённых.
Последний пациент, доставленный в больницу в городе Лион, смог покинуть медицинское учреждение,
Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой, — подчеркнул глава ведомства.
Ранее NEWS.ru писал, что вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами недуга стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.
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