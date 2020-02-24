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Правоохранительные органы Германии рассматривают все причины наезда автомобиля на участников городского праздника в германском Фолькмарзене. Местная прокуратура уже открыла дело в связи с инцидентом.

Расследованием занимается ведомство города Франкфурт-на-Майне, рассказал его представитель Александер Бадле, передаёт ТАСС. Как писал NEWS.ru, во время карнавала в городе Фолькмарзен в толпу зрителей въехал автомобиль. Пострадали более 30 человек....