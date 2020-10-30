Французские посольства усилят меры безопасности

https://static.news.ru/photo/3b280f4c-1ab7-11eb-8730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Scanella/Global Look Press

Власти Франции поручили французским посольствам в других странах усилить меры безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, угроза для представительств Франции сейчас «сильна за рубежом».

Мы решили принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность наших интересов и наших сограждан. Указания были даны нашим послам о том, чтобы были усилены меры безопасности, — заявил глава МИД по итогам заседания Совета безопасности.

Министр отметил, что сейчас угроза велика, потому что «от виртуальной ненависти всё быстро переходит к реальному насилию», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция начала разгонять демонстрантов возле здания посольства Франции, которые пришли туда в знак протеста против политики Макрона в отношении ислама.

Накануне во Франции был введён высший уровень готовности к террористической угрозе, после того как в Ницце было совершено нападение на прихожан Нотр-Дама в центре города. Дополнительные предосторожности будут приняты также в связи с празднованием в выходные Дня Всех Святых и завершением в стране осенних школьных каникул.

16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя за то, что тот показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.