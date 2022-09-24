Французов возмутили требования Зеленского к Израилю Французские телезрители раскритиковали требование Зеленского к Израилю об оружии

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Французские телезрители телеканала LCP осудили выступление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он посетовал на отсутствие поставок вооружений от Израиля. В аккаунте телеканала в Twitter они обвинили его в наглости, назвав тон Зеленского неприемлемым.

Зеленский обвиняет Израиль в том, что тот не прислал ему оружие, как будто это обязанность каждой страны, — написал один из телезрителей.

Другие пользователи соцсети посчитали, что украинский президент много на себя берет: «Он зашел слишком далеко. Он хочет, чтобы весь мир пылал», «Да он просто сумасшедший, если раскидывается такими заявлениями», «Он постоянно говорит об оружии, может для разнообразия начнет говорить о переговорах?».

Возможно, у Израиля есть свои проблемы в области безопасности, и ему необходимо собственное оружие? Украина теперь собирает все оружие, что есть в мире? — объяснил позицию Израиля еще один телезритель.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский обвинил Израиль в отсутствии поставок вооружения на Украину. По его словам, Израиль ни разу не отправил и не предложил никакого оружия Украине, поскольку на лидеров страны оказывает влияние Россия.