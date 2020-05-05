Французам могут запретить летние отпуска за границу из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Жителям Франции этим летом вряд ли удастся отправиться в крупные поездки за границу, в том числе в соседние европейские страны, из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Слишком рано говорить, сможем ли мы отправиться в отпуск. Мы ограничим крупные международные поездки даже во время периода летних отпусков, — цитирует «Интерфакс» главу государства.

По его словам, ситуация с летними поездками прояснится в начале июня. Не исключено, что властям в целях предотвращения распространения COVID-19 придётся пойти на ещё большие ограничения.

Ожидается, что режим самоизоляции во Франции завершится 11 мая. В этом случае граждане страны смогут передвигаться без специальных разрешений. При этом пожилых французов старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

Также с 11 мая начнётся постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум в течение трёх ближайших недель. По ресторанам и кафе власти примут отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.

Ранее глава правительства Франции Эдуар Филипп заявил в сенате, что государство больше не может позволить себе находиться в режиме строгой изоляции. Премьер-министр признал важность введённых мер против распространения COVID-19, однако отметил, что дальнейшее сохранение ограничений грозит серьёзными проблемами в социальном и экономическом планах.

По последним данным, во Франции зафиксировано около 167 тысяч случаев COVID-19. Количество погибших к 4 мая превысило 25 тысяч, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.