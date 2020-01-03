https://static.news.ru/photo/622eca26-2e2d-11ea-a0f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во всех регионах Франции зафиксирована вспышка острого желудочного заболевания гастроэнтерита. По последним данным, особо тяжёлая ситуация складывается в четырёх регионах — юг и юго-запад страны, северо-восток и часть западных департаментов.

По данным радиостанции Franceinfo со ссылкой на государственное санитарно-медицинское агентство Sante publique France, в этих регионах переполнены больницы, а врачи не справляются с большим числом вызовов.

Заболевание сопровождается сильной болью в желудке, рвотой и диареей. Врачи рекомендуют заболевшим не обращаться в медицинские учреждения, а оставаться дома и пить травяные настои.

Эпидемиологическая ситуация в стране также осложняется эпидемией гриппа и бронхиолита — острой вирусной инфекции дыхательных путей, которой подвержены дети до двух лет.

Ранее NEWS.ru писал об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи, в результате которой заболели пять тысяч человек и 21 скончался.