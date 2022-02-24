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Европа

Франция запретила полеты над Украиной, Ростовом и Москвой

11:46, 24 февраля 2022
Франция запретила полеты над Украиной, Ростовом и Москвой Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
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Франция приостанавливает полеты над Украиной, Ростовом-на-Дону и Москвой. Об этом заявил министр-делегат по делам транспорта страны Жан-Батист Джеббари в своём Twitter. Россия ранее закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолётов. Запрет не распространялся на воздушные суда государственной авиации.

По согласованию с Европейским управлением по авиационной безопасности, мы запрещаем полеты над территорией Украины и полосой 100 морских миль над регионами Ростова и Москвы,написал он.

Россия приостановила судоходство в Азовском море на основании предупреждения Минобороны. Отмечается, что судоходство в Керченском проливе не приостановлено.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского Союза на саммите 24 февраля в Брюсселе обсудят проект «самых жёстких санкций против России, который когда-либо принимали в ЕС».

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