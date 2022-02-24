Франция запретила полеты над Украиной, Ростовом и Москвой
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:46, 24 февраля 2022
Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
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Франция приостанавливает полеты над Украиной, Ростовом-на-Дону и Москвой. Об этом заявил министр-делегат по делам транспорта страны Жан-Батист Джеббари в своём Twitter. Россия ранее закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолётов. Запрет не распространялся на воздушные суда государственной авиации.
По согласованию с Европейским управлением по авиационной безопасности, мы запрещаем полеты над территорией Украины и полосой 100 морских миль над регионами Ростова и Москвы, — написал он.
Россия приостановила судоходство в Азовском море на основании предупреждения Минобороны. Отмечается, что судоходство в Керченском проливе не приостановлено.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского Союза на саммите 24 февраля в Брюсселе обсудят проект «самых жёстких санкций против России, который когда-либо принимали в ЕС».