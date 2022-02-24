Франция запретила полеты над Украиной, Ростовом и Москвой

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Страны Европейского Союза на саммите 24 февраля в Брюсселе обсудят проект «самых жёстких санкций против России, который когда-либо принимали в ЕС». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter. Боррель добавил, что ЕС поддерживает Украину.

ЕС ответит самым решительным образом и готов пойти на самый жесткий пакет санкций, который мы когда-либо применяли. Президенту Путину необходимо остановить эту бессмысленную агрессию. Мы поддерживаем Украину, — сообщил он....