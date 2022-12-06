Франция впервые с начала года нарастила импорт товаров из России Франция в августе нарастила импорт товаров из России на 25% в месячном выражении

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В минувшем августе Франция увеличила объем вывоза товаров из России на 25% в месячном выражении. В результате показатель составил 1,1 млрд евро. Такие цифры приводит РИА Новости на основании анализа данных национальных статистических ведомств стран Евросоюза. Отмечается, что рост наметился впервые с февраля, когда показатель находился на уровне 1,8 млрд евро. В дальнейшем на протяжении пяти месяцев Париж сокращал расходы на российские товары.

Анализ данных показал, что более всего импорт товаров из России к концу лета увеличила Португалия — объем поставок вырос в 9,4 раза, достигнув уровня в 79 млн евро. Также в денежном выражении выросли покупки из России у Латвии (44%), Австрии (27%), Испании (27%), Греции (15%), Словакии (6%).

В то же время Словения сократила поставки российских товаров на 60%, а Ирландия на 63%.

Германия в августе вернула себе статус главного импортера товаров из РФ, сумма ее затрат составила 2,7 млрд евро. На второе место опустилась Италия с показателем 2 млрд евро, третье место досталось Нидерландам с показателем 1,5 млрд евро.

Кроме того, Берлин и Рим остаются главными поставщиками европейских товаров на российские рынки. В августе немецкий экспорт достиг 1,15 млрд евро, итальянский — 462 млн евро. На третьем месте Польша с 342 млн евро.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Ирана в январе — октябре 2022 года достиг рекордных показателей. Он превысил считавшийся до этого рекордным 2021 год, когда товарооборот составил чуть больше $4 млрд. Экспорт за 10 месяцев текущего года вырос на 27%, импорт — на 10%. Иран среди прикаспийских государств занимает второе место по уровню торговли с Россией. В основном, страны торгуют сельхозпродукцией.

Также стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2022 года вырос на 32,5%. По итогам девяти месяцев он составил $136,089 млрд.