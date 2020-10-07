Франция продолжит диалог с РФ после отравления Навального

https://static.news.ru/photo/0a626668-08ca-11eb-8e2e-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global look Press

Диалог между Парижем и Москвой будет продолжен, несмотря на отравление политика Алексея Навального, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе выступления перед комиссией по иностранным делам Нацсобрания.

По его словам, после произошедшего французским властям следует придерживаться одновременно открытой и твёрдой позиции.

Мы открыты к диалогу, но при этом твёрдо придерживаемся своих взглядов. И, когда происходит событие подобной значимости, мы открыто выражаем своё мнение. И такой подход тем более необходим, поскольку мы находимся в конфликтной ситуации. Всё это поможет нам вести диалог с Россией, возможно жёсткий, но чёткий, — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что в связи с ситуацией уже было отложено заседание франко-российского совета по безопасности. Однако это не помешает сторонам продолжить взаимодействие без «какой-либо наивности», чтобы упрочить безопасность и стабильность Европы.

Данная очень серьёзная попытка убийства Алексея Навального вынудила нас потребовать от России в максимальной мере пролить свет на то, при каких обстоятельствах это произошло. Потому что именно Россия в наилучшей мере может сообщить нам, как и почему видный оппозиционер оказался объектом попытки убийства на российской территории, причём с применением военного нервно-паралитического газа типа «Новичок», выпускаемого исключительно Россией, — отметил он.

Руководитель ведомства напомнил, что Франция подтвердила выводы Германии о применении «Новичка». В результате произошло два преступления — попытка убийства Навального и применение химического оружия, передаёт ТАСС.

В таких условиях мы совместно с Германией заявляем, что публикация Россией сведений, проясняющих ситуацию, необходима. И что в случае, если эти сведения не будут предоставлены, необходимо будет сделать соответствующие выводы совместно с нашими партнерами, — заключил он.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят ситуацию, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны.

Также СМИ сообщили, что власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба Минобороны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ заявила, что в Европе «переключились на угрозы и попытки шантажа», и предположила, что дипломаты Франции и Германии «погрузились в закулисные интриги»

Ранее, как писал NEWS.ru, в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».