France 2: французы скупают термобелье и пряжу из-за страха замерзнуть зимой

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Жители Франции начали массово скупать термобелье и шерсть для вязки теплых вещей после того, как правительство объявило о мерах по экономии энергии в зимнее время года, сообщает France 2. По информации телеканала, французы хотят одеться потеплее из-за того, что температура в офисах и квартирах резко упадет.

В офисе вчера объявили, что помещение будет отапливаться максимум до 19 градусов. Поэтому, очевидно, нам нужно пересмотреть то, как мы привыкли одеваться для работы, — пожаловалась одна из француженок.

Другая жительница Франции посетовала, что она покупает термобелье из-за того, что зимой придется экономить на отоплении.

Я заранее нашла свое счастье [в термобелье], — не унывает француженка.

При этом директора магазинов, где можно купить термобелье, ожидают значительного увеличения прибыли.

Наши продажи могут вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом. Мы видим это [как правило] в период сильных холодов, — заявила директор магазина DAMART в Лилле Селин Анзалон.

Схожая ситуация наблюдается и в точках по продаже шерстяной пряжи, где «„адепты иглы“ и любители вязания забивают корзины». Особым успехом пользуются высококачественные дорогие материалы, способные сохранять тепло: их продажи выросли на 30% по сравнению с предыдущим годом, отмечает директор по продажам Phildar-Pingouin Софи Жесон. При этом авторы материала подчеркивают, что очереди в магазинах могут увеличиться в ближайшие недели.

В августе стало известно, что оптовая цена на электричество во Франции к следующему году вырастет более чем в десять раз. Так, один МВтч будет стоить дороже €1 тысячи. В прошлом году, по информации издания, за один МВтч французы платили около €85.