Жители Франции начали массово скупать термобелье и шерсть для вязки теплых вещей после того, как правительство объявило о мерах по экономии энергии в зимнее время года, сообщает France 2. По информации телеканала, французы хотят одеться потеплее из-за того, что температура в офисах и квартирах резко упадет.

В офисе вчера объявили, что помещение будет отапливаться максимум до 19 градусов. Поэтому, очевидно, нам нужно пересмотреть то, как мы привыкли одеваться для работы,пожаловалась одна из француженок.

Другая жительница Франции посетовала, что она покупает термобелье из-за того, что зимой придется экономить на отоплении.

Я заранее нашла свое счастье [в термобелье], — не унывает француженка.

При этом директора магазинов, где можно купить термобелье, ожидают значительного увеличения прибыли.

Наши продажи могут вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом. Мы видим это [как правило] в период сильных холодов, — заявила директор магазина DAMART в Лилле Селин Анзалон.

Схожая ситуация наблюдается и в точках по продаже шерстяной пряжи, где «„адепты иглы“ и любители вязания забивают корзины». Особым успехом пользуются высококачественные дорогие материалы, способные сохранять тепло: их продажи выросли на 30% по сравнению с предыдущим годом, отмечает директор по продажам Phildar-Pingouin Софи Жесон. При этом авторы материала подчеркивают, что очереди в магазинах могут увеличиться в ближайшие недели.

В августе стало известно, что оптовая цена на электричество во Франции к следующему году вырастет более чем в десять раз. Так, один МВтч будет стоить дороже €1 тысячи. В прошлом году, по информации издания, за один МВтч французы платили около €85.