Forbes: в Германии конфисковали яхту Алишера Усманова стоимостью $600 млн

Журнал Forbes сообщил, что власти Германии конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. По информации издания, 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбург на севере Германии. В ЕС ранее объявили о заморозке активов российских предпринимателей, политиков, журналистов, а также деятелей культуры.
Американский президент Джо Байден в свою очередь
Белый дом ранее объявил новый пакет санкций США. «Полные блокирующие» ограничения вводят в отношении российских предприятий оборонного сектора. Кроме того, будут введены меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа. Что касается нефтеперерабатывающей отрасли России, то санкции коснутся организаций, «поддерживающих вооружённые силы России и Белоруссии», сообщили в администрации Джо Байдена.