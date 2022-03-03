Forbes: в Германии конфисковали яхту Алишера Усманова стоимостью $600 млн

Журнал Forbes сообщил, что власти Германии конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. По информации издания, 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбург на севере Германии. В ЕС ранее объявили о заморозке активов российских предпринимателей, политиков, журналистов, а также деятелей культуры.

Американский президент Джо Байден в свою очередь заявил , что Министерство юстиции США создаст специальную группу для расследования деятельности российских олигархов. Он добавил, что Соединённые Штаты на примере европейских партнёров предпримут все усилия для конфискации имущества россиян, нажитое неправедным путём. Президент уточнил, что речь идёт о «яхтах, роскошных квартирах и частных самолётах».

Белый дом ранее объявил новый пакет санкций США. «Полные блокирующие» ограничения вводят в отношении российских предприятий оборонного сектора. Кроме того, будут введены меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа. Что касается нефтеперерабатывающей отрасли России, то санкции коснутся организаций, «поддерживающих вооружённые силы России и Белоруссии», сообщили в администрации Джо Байдена.