Финская промышленная компания UPM приостановит закупку древесины в России

Финская промышленная компания UPM приостановит деятельность фанерного комбината в Новгородской области, а также прекратит закупки древесины из России, сообщается на сайте концерна. В компании отметили, что UPM продолжит выполнять свои зарплатные обязательства перед российскими сотрудниками.

UPM на время приостановит закупку древесины в России и из России, а также работу Чудовского фанерного комбината UPM, — говорится на сайте.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.

Ранее руководство компании McDonald's сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за событий на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.