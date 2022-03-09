Финская промышленная компания UPM приостановит закупку древесины в России
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:48, 09 марта 2022
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Финская промышленная компания UPM приостановит деятельность фанерного комбината в Новгородской области, а также прекратит закупки древесины из России, сообщается на сайте концерна. В компании отметили, что UPM продолжит выполнять свои зарплатные обязательства перед российскими сотрудниками.
UPM на время приостановит закупку древесины в России и из России, а также работу Чудовского фанерного комбината UPM,— говорится на сайте.
Ранее руководство компании McDonald's сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за событий на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.