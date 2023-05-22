Финская госкомпания расторгла контракт на поставки с «Газпром экспортом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 22 мая финская госкомпания Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО «Газпром экспорт», отказавшись оплачивать поставки топлива в рублях, говорится в официальном сообщении на сайте Gasum. Фактически поставки прекратились еще в мае 2022 года.

Переговоры между Gasum и «Газпром экспорт» завершились. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем 22 мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО «Газпром экспорт». Стороны продолжат доработку деталей расторжения контракта, — указано в пресс-релизе.

В ноябре 2022 года арбитражный суд вынес решение по этому делу. Согласно решению, Gasum не была обязан платить ни в рублях, ни в соответствии с предложенным порядком оплаты. Кроме того, арбитражный суд обязал Gasum и «Газпром экспорт» продолжить двусторонние переговоры по контракту для урегулирования ситуации.

Ранее сообщалось, что Республика Сербская (этническое образование сербов в составе Федерации Боснии и Герцеговины) готова платить за российский газ в рублях. Об этом заявил глава представительства государства в России Душко Перович. По его словам, расчет в национальной валюте остается техническим вопросом.