Финляндия призвала ЕС ввести санкции против энергоресурсов из России

Фото Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Финляндия готова рассмотреть новые санкции ЕС в отношении импорта энергоресурсов из России, заявила премьер страны Санна Марин. Она также отметила, что европейские ограничения «серьёзно влияют» на экономику РФ, пишет РИА Новости. С таким заявлением глава кабмина выступила после переговоров в Афинах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. По словам Марин, Евросоюз вместе с ближайшими партнёрами «энергично» отреагировал на действия России на Украине.

Принятые нами санкции эффективны и серьёзно влияют на российскую экономику. Но мы можем сделать ещё больше. Финляндия готова рассмотреть новые коллективные меры ЕС по сокращению экспортных поступлений России. Я призываю к ещё более эффективным санкциям в отношении импорта энергоресурсов из России, — отметила она.

По словам Марин, западные страны должны найти все возможные решения, чтобы уменьшить зависимость от топлива, импортируемого из России. При этом, по её словам, крайне важно ускорить «зелёный» переход путём увеличения объёма энергии из возобновляемых источников.

Ранее сообщалось, что Финляндия не будет платить за российский газ по новой схеме — через счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли. Об этом сообщила министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайненю. По её словам, это решение приняли в начале апреля в правительственном комитете по экономической политике.