Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 25 августа

https://static.news.ru/photo/6e6335f2-d021-11ea-a192-fa163e074e61_660.jpg Фото: rajavartiolaitos/instagram.com

Финляндия продлила ограничения на пересечение границы с РФ до 25 августа 2020 года, сообщили в генконсульстве европейской страны в Санкт-Петербурге 27 июля 2020-го. Меры связаны с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Правительством Финляндии принято решение, что ограничения на границе с определённым государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на 100 тыс. человек. Данный показатель должен сохраняться как минимум в течение 14 дней, — говорится в тексте заявления, опубликованном в официальной группе дипведомства в социальной сети «ВКонтакте».

За всё время в Финляндии выявили 7398 случаев COVID-19. 6920 граждан выздоровели. 329 человек умерли, передаёт Университет Джонса Хопкинса.

Вспышка инфекции, выявленная во вьетнамском городе Дананге, вызвана новым типом коронавируса. Учёные предупреждают, что он гораздо опаснее и агрессивнее той формы СОVID-19, которая начала распространяться по миру в конце 2019-го.

По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжёлому состоянию. Уже подтверждены четыре случаях заражения новым типом. Двое пациентов находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Как ранее писал NEWS.ru, министр туризма Абхазии Теймураз Хишба сообщил о том, что вопрос поэтапного открытия государственной границы Абхазии с РФ будет обсуждаться в Москве 28 июля 2020 года. Ограничения введены с 9 апреля по 28 июля. Причиной стала пандемия коронавируса. Исключения были сделаны для дипломатов, российских военных и водителей транспорта, которые осуществляют международные грузовые перевозки.