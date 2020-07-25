В Москве намерены обсудить вопрос поэтапного открытия границ с Абхазией

https://static.news.ru/photo/55e1d024-cea5-11ea-a476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство туризма Республики Абхазия/facebook.com

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба сообщил о том, что вопрос поэтапного открытия государственной границы Абхазии с РФ будет обсуждаться в Москве 28 июля 2020 года.

Вопрос поэтапного открытия государственной границы будет обсуждаться на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Москве 28 июля. Заключение Роспотребнадзора ляжет в основу этого решения, — цитирует сообщение ТАСС.

Границы между странами закрыты с 9 апреля по 28 июля. Причиной стала пандемия коронавируса. Исключения были сделаны для дипломатов, российских военных и водителей транспорта, которые осуществляют международные грузовые перевозки.

На данный момент эксперты Роспотребнадзора и санэпидемслужбы проводят в Абхазии мониторинг объектов туристического назначения на соблюдение требований и рекомендаций по COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что поэтапное открытие границы между Россией и Абхазией начнётся, как ожидается, с 1 августа.