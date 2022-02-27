В Финляндии ретейлер приостановил продажу российского алкоголя

Финская сеть по продаже алкогольной продукции Alko сообщила, что с 28 февраля прекращает продажу российской продукции. В компании отметили, что причиной такого решения стали действия России на Украине, передаёт ТАСС.

Alko приостанавливает продажу российской алкогольной продукции в своих магазинах и интернет-магазине. Ситуация на Украине является исключительной и шокирующей, и мы серьёзно отнеслись к ней, — говорится в сообщении.

Аналогичное решение приняла также одна из крупнейших сетей финских супермаркетов S-ryhm. Из ассортимента её магазинов исключат порядка 50 позиций, в том числе продовольственные, спортивные товары и текстиль.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее сообщил, что главы МИД ЕС согласовали новые санкции против России и новый чёрный список. Они договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков, однако сделать это в полном объёме не получится, потому что экономика РФ связана с экономиками других стран.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации». После этого Запад пообещал помочь Украине и начал вводить против РФ различные санкции.