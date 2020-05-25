Финляндия потратит €100 млн на защиту от коронавируса

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Финляндия для борьбы с коронавирусом в период с июня по август разместит заказы на нитриловые перчатки, защитную одежду, хирургические прокладки для рта и носа и полтора миллиона респираторов на сумму €100 млн. Страна готовится к возможному росту спроса на оборудование.

По словам министра социального обеспечения и здравоохранения Айно-Кайсы Пеконен, эпидемия коронавируса продолжит замедляться.

Мы готовы к тому, что в будущем ситуация с заражениями может измениться, и спрос на защитное оборудование может возрасти с нынешнего уровня, — пояснила министр.

В Финляндии в рамках ослабления карантинных мер, введённых из-за распространения COVID-19, были открыты детские сады и начальные школы. Жертвами инфекции в стране стали 307 человек, было выявлено более 6570 случаев заражения, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru, коронакризис грозит падением экспорта из Финляндии в РФ. Такого исхода ситуации ожидают ведущие бизнес с Россией компании.