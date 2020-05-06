Коронакризис грозит падением экспорта из Финляндии в Россию

https://static.news.ru/photo/5d3a0fa4-8f89-11ea-b947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущие бизнес с РФ компании из Финляндии ожидают сокращения экспорта во втором полугодии 2020 года. Об этом свидетельствуют данные исследования, выполненного по заказу Финско-Российской торговой палаты (ФРТП).

Доля респондентов, ожидающих сокращения экспорта, с осени увеличилась вдвое. Причинами такого прогноза участники опроса называют ослабленный коронакризисом и ценовой войной на нефть рубль, экономическую нестабильность и политическую ситуацию.

Оценки компаний по развитию российской экономики рухнули, но уверенность в устойчивости своей деятельности остаётся у них относительно высокой, хотя их ожидания и упали с осени прошлого года, — пояснила генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен.

Чуть более трети респондентов видят новые возможности для финского бизнеса в российских национальных проектах, в частности, в сферах промышленности, строительства, лесного хозяйства и обращения с отходами, уточняется в поступившем в редакцию NEWS.ru пресс-релизе.

Участие в опросе, проведённом аналитическим агентством Taloustutkimus Oy в марте 2020 года, приняли около 300 компаний.

Как писал NEWS.ru, с 14 мая жителям Финляндии разрешат поездки за границу. С 1 июня в стране начнут открываться точки общепита, музеи, театры, спортивные залы и бассейны. Мероприятия с числом участников более 500 человек запрещены до 31 июля.