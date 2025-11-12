Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:56

ФБР посоветовали арестовать Зеленского для продвижения Трампа

Нардеп Дмитрук: ФБР стоит арестовать Зеленского ради продвижения позиций Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Федеральному бюро расследований США стоит арестовать президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала в правительстве, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. По его мнению, такое решение смогло бы успешно продвинуть позиции президента США Дональда Трампа, став сигналом для всего мира и показав, что Штаты не позволят воровать деньги налогоплательщиков.

Более справедливым и символичным было бы, если бы ФБР арестовало Зеленского прямо в его офисе. Такой шаг стал бы реальным проявлением позиции Дональда Трампа, его политической силы и глобального значения, — написал Дмитрук.

Политик подчеркнул, что Зеленский представляет угрозу для национальных интересов США и лично ответственен за коррупцию в стране. Он добавил, что именно поэтому арест Зеленского сотрудниками ФБР прямо в его президентском офисе был бы и законным, и справедливым шагом.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отмечал, что западные спецслужбы могут устранить президента Украины Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала в сфере энергетики. По его мнению, главу киевской администрации ликвидируют чужими руками.

Украина
Верховная рада
позиции
Владимир Зеленский
аресты
ФБР
