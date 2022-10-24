FAZ: фон дер Ляйен и Шольц призвали к созданию «плана Маршалла» для Украины

Фото: Larissa Schwedes/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что считают необходимым разработать «план Маршалла» для Украины. По их словам, платформа поможет Киеву восстанавливать страну, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Речь идет ни больше ни меньше как о создании нового плана Маршалла XXI столетия, — цитирует издание политиков.

Шольц и фон дер Ляйен также считают нужным сформировать платформу, которая будет координировать оказываемую Украине помощь. Она потребуется, чтобы средства «поступали туда, где больше всего необходимы».

Под «планом Маршалла» подразумевается программа помощи Европе после Второй мировой войны. Ее в 1947 году выдвинул госсекретарь США Джордж Маршалл.

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту. Политик отметил, что не понимает, на основе какой статьи европейских соглашений Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики.