«Танцуем на краю вулкана»: Саркози оценил европейскую помощь Украине Саркози: Еврокомиссия действует за пределами мандата в подходе к кризису на Украине

Фото: Norbert Scanella via imago-images.de/Global Look Press

Николя Саркози

Европейская комиссия (ЕК) действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту, заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Le Journal du Dimanche. Политик считает, что ЕК не следует соглашениям и договоренностям в решении украинского вопроса. По мнению Саркози, политика ЕС слишком зависит от «экзальтации, раздраженности и поверхностной реакции».

Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики, — добавил Сакрози.

Бывший французский президент также раскритиковал массовую передачу оружия. Он уверен, что чем больше оружия получит Украина, к тем большим смертям это приведет. «Мы танцуем на краю вулкана», заявил политик, оценивая ситуацию.

Французский политик, депутат Европарламента, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо ранее назвал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей за миллиардные дотации Украине. Он отметил, что Киев получает огромные деньги в то время, как Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

Поводом для такого высказывания послужило сделанное накануне главой ЕК заявление о том, что Украине нужно €4–5 млрд ежемесячно для обеспечения своих потребностей и Евросоюз готов выделять Киеву €1,5 млрд в месяц.