«Заприте ее!»: во Франции раскритиковали главу ЕК за помощь Украине Французский политик Филиппо назвал сумасшедшей Урсулу фон дер Ляйен за траты на Киев

Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Французский политик, депутат Европарламента, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter назвал сумасшедшей главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за миллиардные дотации Украине. Он отметил, что Киев получает огромные деньги в то время, как Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее! Полтора миллиарда в месяц для Украины [президента Владимира] Зеленского, <...> что составляет 18 млрд в год, — написал депутат Европарламента.

Поводом для такого высказывания послужило сделанное накануне главой ЕК заявление о том, что Украине нужно €4-5 млрд ежемесячно для обеспечения своих потребностей и Евросоюз готов выделять Киеву €1,5 млрд в месяц.

Ранее европейцы раскритиковали фон дер Ляйен за ее призывы помогать украинским властям. Пользователи высказались под публикацией призыва главы ЕК в Twitter помогать украинским властям.