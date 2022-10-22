«Вы глава ЕС или Украины?»: европейцы раскритиковали фон дер Ляйен Европейцы потребовали отставки Урсулы фон дер Ляйен за призывы помогать Украине

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Европейцы раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее призывы помогать украинским властям. Пользователи высказались под публикацией призыва главы ЕК в Twitter.

Большинство комментариев носили негативный характере и сводились к тому, что фон дер Ляйен переходит все границы, включая законодательные. «Это вообще законно? Какова правовая основа для этого? Можете ли вы указать пункт в законодательстве ЕС, который позволяет вам это делать?», — возмущаются пользователи.

Другие прямо указывают, что у жителей европейских стран тоже есть свои потребности, причем главные из них — это мир и стабильность. «У нас тут в Ирландии, реальном члене ЕС, тоже есть свои потребности — мир и стабильность из них на первом месте!», — пишут комментаторы.

А некоторые просто призывают к отставке главы ЕК за то, что Украине она уделяет больше внимания, чем погрузившимся в проблемы странам Евросоюза. «Вы лидер ЕС или Украины? Что вы скажете всем гражданам ЕС, которые стали беднее или были вынуждены закрыть свои предприятия из-за того, что вы не смогли использовать дипломатию для прекращения конфликта? Фон дер Ляйен в отставку!», — требуют европейцы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу потребовалось восемь месяцев, чтобы заменить две трети поставок газа из России другими поставщиками. Однако достижение энергонезависимости от России дорого обошлось Евросоюзу, добавила политик.