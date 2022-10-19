Глава ЕК: Евросоюзу удалось заместить две трети поставок газа из России

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Евросоюзу потребовалось восемь месяцев, чтобы заменить две трети поставок газа из России другими поставщиками, заявила на выступлении в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Трансляция выступления велась на сайте Европарламента. По ее словам, достижение энергонезависимости от России дорого обошлось Евросоюзу.

В марте существовала огромная зависимость от российского газа. В то время мы думали, что процесс замены российского газа потребует целого ряда лет. Но факт состоит в том, что нам понадобилось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети российского газа, — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Евросоюз значительно диверсифицировал круг зарубежных поставщиков, но это «дорого обошлось» входящим в него странам. Для решения этой проблемы она призвала активнее инвестировать средства в новые источники энергии, особенно в возобновляемые.

Ранее авторы Bloomberg сообщили, что Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий в странах объединения и проблем с поставками топлива. По сведениям агентства, еврочиновники хотят запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше отслеживать «энергетическую реальность региона» после прекращения поставок трубопроводного газа из России.

Кроме того, Европейская комиссия предложилаобязать страны — члены Евросоюза делиться друг с другом газом при необходимости. По ее заявлению, это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию.