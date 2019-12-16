В Италии возникло новое массовое протестное движение. Его участники называют себя «сардинами» и выступают против подъёма фашизма в стране, а точнее против ультраправого политика Маттео Сальвини, который ранее занимал пост заместителя премьер-министра. В конце января в регионе Эмилия-Романья должны состояться местные выборы, и Сальвини рассматривает их как очередной шаг на пути возвращения во власть. Каждые выходные «сардины» собирают десятки тысяч демонстрантов на улицах итальянских городов, но удастся ли им остановить ультраправую волну в Италии?

В субботу, 14 ноября, в Риме состоялась одна из крупнейших демонстраций «сардин»: по оценкам местных СМИ, на площади Сан Джованни собралось около 100 тысяч человек. Упаковаться им пришлось плотно, как сардинам в банке, отсюда и возникло название движения. Несмотря на то, что оно образовалось всего месяц назад, у него уже есть свои традиции, например, плакаты с изображением рыб и песня «Белла чао» — гимн итальянского антифашистского «Сопротивления» в годы Второй мировой войны.

«Сардины» тоже называют себя антифашистами. Они считают, что с Маттео Сальвини в качестве заместителя премьер-министра и главы МВД Италия пошла по пути ксенофобии, гомофобии, ненависти и неравенства. После ухода скандального политика из правительства в августе некоторые из его жёстких распоряжений против мигрантов были отменены, однако сам он не сдался.

Его ультраправая партия «Лига» в союзе с «Братьями Италии» и движением бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия» полна решимости победить на январских выборах в Эмилии-Романье и вбить этим самым очередной клин в правящую коалицию. Ведь если шаткий альянс популистского движения «Пять звёзд» и левоцентристов из Демократической партии развалится, это даст Сальвини шанс вернуться в правительство в результате досрочных выборов. А то и стать премьер-министром: «Лига» на данный момент лидирует в общенациональных опросах, несмотря на то что находится в оппозиции.

Мы очень беспокоимся насчёт этой культуры ненависти, — рассказал AFP журналист кенийского происхождения и представитель «сардин» в Риме Стефен Огонго. — Мы не собираемся дальше терпеть расистские, фашистские, дискриминационные или сексистские высказывания.

В отличие от французских «жёлтых жилетов», у которых нет явных лидеров, основатели «сардин» хорошо известны. Это 32-летний экономист Маттиа Сантори, 34-летний экскурсовод Андреа Гарреффа и 31-летний инженер Роберто Моротти. Когда глава движения Сантори узнал о планах Сальвини в регионе Эмилия-Романья, он решил организовать митинг в Болонье 14 ноября. Экс-глава МВД в тот день как раз должен был выступать на местном стадионе, вмещавшем в себя 5700 человек. Сантори рассудил, что антифашисткий контрмитинг должен собрать хотя бы 6 тысяч. Но кампания в соцсетях превзошла все его ожидания: на площадь Маджоре пришло 15 тысяч демонстрантов. С тех пор акции «сардин» стали регулярным событием выходного дня не только для Болоньи, но и для Рима, Милана, Флоренции и Неаполя, собирая десятки тысяч участников.

Первый митинг был направлен против Сальвини, а затем это превратилось в поддержку нашей демократии, — поделился с AFP основатель «сардин» Маттиа Сантори. — Мы против фашизма, за равенство, против нетерпимости, против гомофобии.

Сальвини на посту министра внутренних дел запомнился в первую очередь антимиграционной политикой. По его настоянию был принят декрет, упразднивший многие формы правовой защиты иммигрантов и облегчивший их депортацию. Он также закрыл итальянские порты для кораблей со спасёнными в Средиземном море беженцами на борту. Амбиции Сальвини росли по мере того, как входящее в коалицию с «Лигой» движение «Пять звёзд» слабело.

Маттео Сальвини Claudio Furlan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В августе политик решил, что больше не намерен довольствоваться званием младшего партнёра по коалиции и заместителя премьер-министра, и вывел свою партию из правящего альянса. Он надеялся на то, что развал коалиции спровоцирует досрочные выборы, которые принесут его фракции победу, а ему — кресло главы правительства. Но план провалился: «Пять звёзд» после напряжённых переговоров вошли в коалицию со своими давними противниками — левоцентристской Демократической партией. Это уберегло правительство от развала, и досрочные выборы не состоялись.

Не сумев взять Италию целиком, Сальвини решил отвоевать её по кусочкам. В октябре альянс во главе с «Лигой» одержал знаковую победу на региональных выборах в Умбрии, которая на протяжении 50 лет считалась вотчиной левоцентристов. Кандидат от «Лиги» Донателла Тесей набрала 57% голосов, а единый выдвиженец от «Пяти звёзд» и Демократической партии Винченцо Бьянкони получил только 37%. На очереди у Сальвини Эмилия-Романья — ещё один регион, традиционно голосовавший за левых. И бывший глава МВД, и его противники из правящей коалиции понимают, что голосование 24 января может стать решающим. Руководитель «Пяти звёзд» Луиджи Ди Майо даже рекомендовал своей партии не выставлять кандидата в Эмилии-Романье, чтобы не распылять голоса между ним и нынешним главой региона из Демократической партии Стефано Боначини, но движение с ним не согласилось.

Аналитики гадают, есть ли у «сардин» потенциал превращения в настоящую политическую партию. Для Италии это не ново: «Пять звёзд» зарождались десять лет назад именно как уличное движение против коррупции и прогнившей элиты, а в итоге стали лидером правящей коалиции. Но именно на этом этапе начались их проблемы. Сформировав правительство, «Пять звёзд» стали всем, что они ранее отрицали: фракцией истеблишмента. Войдя в коалицию с Демократической партией, они нанесли очередной удар по своему имиджу непримиримых борцов с системой. Но их место долго не пустовало.