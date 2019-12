В субботу, 14 ноября, в Риме состоялась одна из крупнейших демонстраций «сардин»: по оценкам местных СМИ, на площади Сан Джованни собралось около 100 тысяч человек. Упаковаться им пришлось плотно, как сардинам в банке, отсюда и возникло название движения. Несмотря на то, что оно образовалось всего месяц назад, у него уже есть свои традиции, например, плакаты с изображением рыб и песня «Белла чао» — гимн итальянского антифашистского «Сопротивления» в годы Второй мировой войны.

Lots of Fish take to the streets! Italy's sardines are striking! #Sardines #Saturday #LotsofFish #WeSpeakForThoseWhoCant pic.twitter.com/fiimeIkF2R