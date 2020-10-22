Евросоюз разработал проект реформы ВОЗ

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Европейский союз разработал пакет предложений по реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предполагающий повышение прозрачности в механизме сотрудничества с государствами-членами.

По данным агентства Reuters, которое ознакомилось с копией документа, реформу разрабатывали в правительстве Германии, проект был готов к 19 октября. Берлин провёл консультации с другими странами ЕС на фоне критики в адрес Пекина за недостаточную прозрачность отправляемых в ВОЗ данных в начале пандемии COVID-19. В документе содержится рассчитанный на несколько месяцев план по устранению проблем ВОЗ, связанных с финансированием, полномочиями и управлением.

В пакете мер предлагается принять меры, которые повысят прозрачность процедуры отслеживания соблюдения членами ВОЗ международных медико-санитарных правил. Эти меры должны обеспечить быстрый обмен между странами информацией о чрезвычайных ситуациях, связанных со здравоохранением.

Авторы документа признают ключевую роль ВОЗ в борьбе с кризисами в сфере здравоохранения, несмотря на существующие проблемы. Обсуждение проекта министрами здравоохранения Евросоюза должно пройти в онлайн-формате в ближайшие дни. Позднее документ представят на ассамблее ВОЗ, которая должна состояться в середине ноября.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти стран, входящих в неформальное объединение БРИКС, работают над созданием системы раннего предупреждения эпидемиологических угроз.