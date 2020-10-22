Евросоюз разработал проект реформы ВОЗ

Европейский союз разработал пакет предложений по реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предполагающий повышение прозрачности в механизме сотрудничества с государствами-членами.
По данным агентства Reuters, которое
В пакете мер предлагается принять меры, которые повысят прозрачность процедуры отслеживания соблюдения членами ВОЗ международных медико-санитарных правил. Эти меры должны обеспечить быстрый обмен между странами информацией о чрезвычайных ситуациях, связанных со здравоохранением.
Авторы документа признают ключевую роль ВОЗ в борьбе с кризисами в сфере здравоохранения, несмотря на существующие проблемы. Обсуждение проекта министрами здравоохранения Евросоюза должно пройти в онлайн-формате в ближайшие дни. Позднее документ представят на ассамблее ВОЗ, которая должна состояться в середине ноября.
Как ранее сообщал NEWS.ru, власти стран, входящих в неформальное объединение БРИКС, работают над созданием системы раннего предупреждения эпидемиологических угроз.