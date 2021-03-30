Евросоюз раскололся из-за поставок вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/4430beaa-9158-11eb-a852-96000091f725_660.jpg Фото: Carlos Smiljan/Keystone Press Agency/Global look Press

Политический раскол произошёл в Евросоюзе из-за поставок российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом журналистам рассказали источники, которые подчеркнули, что ЕК всё же вскоре начнёт переговоры о закупке отечественного препарата с Российским фондом прямых инвестиций.

Вакцина ещё не получила одобрения от Европейского агентства лекарственных средств. Переговоры с РФПИ также пока не начались, но вскоре это должно произойти, так как несколько стран, в первую очередь ФРГ, активно выступают за старт поставок. В пользу сыворотки уже высказались несколько высокопоставленных немецких политиков, по большей степени из восточной части государства.

Италия, в свою очередь, пока не совершает никаких шагов, касающихся выражения мнения страны относительно «Спутника V». Однако некоторые регионы уже высказали заинтересованность в поставках, несмотря на сопротивление официального Рима. Никаких признаков интереса к российской сыворотке не проявляет Польша.

На самом высоком уровне переговоры о поставках с РФ уже начала Австрия. Однако есть ряд стран, которые выступают активно против вакцины «Спутник V». Так, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал препарат в большей степени «средством пропаганды и агрессивной дипломатии», нежели «средством солидарности и медицинской помощи». Кроме того, о том, что вакцина может не понадобиться Евросоюзу, говорил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он аргументировал это тем, что в настоящее время приоритетная задача ЕС состоит в помощи в массовом производстве сывороток тем компаниям, препараты которых уже имеют регистрационное удостоверение. Впрочем, он не исключил возможность, что во втором полугодии одна или две фабрики на территории Евросоюза могут начать производство «Спутника V», пишет Le Monde.

Как ранее передавал NEWS.ru, планы австрийского правительства по закупке российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» разрушают миф об агрессивной России и необходимости полной международной изоляции страны. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.