Евросоюз планирует расширить торговые связи с США

Евросоюз намерен расширить торговлю с США с учётом прошедших в стране президентских выборов, следует из материалов Еврокомиссии.
Предложение по «Новой повестке дня отношений ЕС и США для глобальных изменений» ЕК представила 2 декабря. В документе говорится, что победа президента Джо Байдена позволяет разработать новую трансатлантическую стратегию развития отношений.
ЕС предлагает создать новый Совет по торговле и технологиям между ЕС и США, — говорится в документе, передаёт РИА Новости.
В частности, ЕК предлагает сосредоточиться на снижении торговых барьеров, разработке стандартов для новых технологий и продвижении инноваций.
Выборы в США состоялись 3 ноября, но их результат официально ещё не объявлен. Байден, тем не менее, уже заявил о своей победе. Большинство СМИ также считают, что именно он набрал наибольшее количество голосов выборщиков в разных штатах.
Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз на фоне выборов главы Соединённых Штатов Америки заявил о желании работать с Белым домом над реформой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение о выходе из которой было принято при нынешнем руководителе США Дональде Трампе.