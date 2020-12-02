Евросоюз планирует расширить торговые связи с США

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Евросоюз намерен расширить торговлю с США с учётом прошедших в стране президентских выборов, следует из материалов Еврокомиссии.

Предложение по «Новой повестке дня отношений ЕС и США для глобальных изменений» ЕК представила 2 декабря. В документе говорится, что победа президента Джо Байдена позволяет разработать новую трансатлантическую стратегию развития отношений.

ЕС предлагает создать новый Совет по торговле и технологиям между ЕС и США, — говорится в документе, передаёт РИА Новости.

В частности, ЕК предлагает сосредоточиться на снижении торговых барьеров, разработке стандартов для новых технологий и продвижении инноваций.

Выборы в США состоялись 3 ноября, но их результат официально ещё не объявлен. Байден, тем не менее, уже заявил о своей победе. Большинство СМИ также считают, что именно он набрал наибольшее количество голосов выборщиков в разных штатах.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз на фоне выборов главы Соединённых Штатов Америки заявил о желании работать с Белым домом над реформой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение о выходе из которой было принято при нынешнем руководителе США Дональде Трампе.