Евросоюз перестал называть олигархами российских бизнесменов ЕС убрал слово «олигарх» из официальных документов по антироссийским санкциям

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Слово «олигарх» исчезло из обновленного списка фигурантов, попавших под персональные антироссийские санкции Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС. Отмечается, что его заменили на формулировку «ведущий бизнесмен» (leading businessperson).

Такая характеристика применяется теперь по отношению к Алишеру Усманову, Петру Авену, Роману Абрамовичу, Виктору Рашникову, Вячеславу Кантору, Олегу Дерипаске. Причина смены термина не указывается.

Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к австрийской газете Kurier, которая назвала его в одном из материалов любимым олигархом президента России Владимира Путина. Миллиардер судился с журналистами, назвав подобные утверждения клеветническими.

Ранее Усманов обратился с иском в Федеральный конституционный суд Германии после обысков на его яхте Dilbar, которые прошли в Бремене. По мнению российско-узбекского миллиардера, в результате были нарушены его права на неприкосновенность жилища. В суде подтвердили получение жалобы, в настоящее время она находится на рассмотрении.

Кроме того, Европейский суд в Люксембурге отклонил иски от ряда российских миллиардеров, пытавшихся оспорить санкции. В частности, были рассмотрены дела Дмитрия Пумпянcкого, Геннадия Тимченко и Михаила Гуцериева. Они могут обжаловать решение в установленный срок.