Евросоюз передал Украине €1,5 млрд

Фото: The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере €1,5 млрд, заявил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, за последний год ЕС передал Киеву уже €15 млрд. В настоящее время украинские дипломаты ведут переговоры с европейскими коллегами по запуску программы Ukraine Facility, общий объем которой составляет €50 млрд.

Украина получила от Европейского союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд евро. Благодарен европейским партнерам за непоколебимую солидарность с Украиной, — написал Шмыгаль.

Несмотря на активную финансовую поддержку со стороны Евросоюза и США, на Украине все еще наблюдается дефицит бюджета. Он составляет около $5 млрд, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. Отмечается, что на иностранные займы и гранты приходится почти две трети государственного бюджета. Три четверти трат государства приходится на военные нужды.

По мнению ряда экспертов, конфликт между Израилем и Палестиной может привести к снижению поддержки Украины. Однако представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС намерен продолжить оказывать помощь Киеву, несмотря на разгоревшееся противостояние на Ближнем Востоке. Помимо финансов, Евросоюз также будет поставлять Украине вооружения.