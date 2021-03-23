ЕС отложил обсуждение стратегии отношений с РФ из-за третьей волны пандемии

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Евросоюз принял решение отложить вопрос новой стратегии отношений с Россией до следующего саммита глав стран блока. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Изначально выработка стратегии была на повестке саммита 25–26 марта, который должен пройти в формате видеоконференции. Мишель, однако, отметил, что это лучше отложить до личной встречи лидеров государств, а пока же есть вопрос более существенный — противодействие коронавирусной инфекции. По его словам, Европа уже охвачена третьей волной пандемии.

Касательно международных отношений Шарль Мишель напомнил, что 22 марта провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он предложил ограничить обсуждение России на предстоящей видеоконференции пересказом содержания этой беседы. С соответствующей идеей он обратился в приглашении лидерам на онлайн-саммит.

Я поделюсь с вами результатами моих последних переговоров с президентом Путиным в преддверии стратегических дебатов по этому вопросу на нашей следующей очной встрече, — сказано в письме, текст которого опубликован на сайте Евросоюза.

Стоит отметить, что Путин и Мишель обсуждали в числе прочего возможность использования в Евросоюзе российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». В связи с тем, что теперь основной темой повестки ближайшего саммита будет борьба с третьей волной пандемии, нельзя исключать, что также будет затронут вопрос применения российского препарата в странах ЕС. Что касается очной встречи европейских лидеров, ожидается, что она состоится в июне.

Ранее NEWS.ru писал, что французские читатели газеты Le Figaro раскритиковали Шарля Мишеля за постоянные придирки к России. Политик заявил, что улучшения в российско-европейских отношениях возможны только при соблюдении Россией ряда условий, в частности, при соблюдении прав человека, выполнении Минских соглашений и прекращении «кибератак». В ответ Путин указал на неконструктивное и конфронтационное поведение партнёров, которое мелькает порой во внешнеполитических отношениях.