Евросоюз намерен усилить роль евро как мировой резервной валюты

https://static.news.ru/photo/e3f783b8-5a69-11eb-aa36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз планирует усилить роль евро как мировой резервной валюты по отношению к доллару. Как сообщили в Еврокомиссии, для этого будут созданы деноминированные в евро активы и цифровой евро, а также произведена эмиссия специальных евробондов и введены стимулы для более широкого использования евро странами-партнёрами.

Евросоюзу необходимо продвигать более сильную международную роль евро, стимулируя страны-партнёры расширять его использование, поддерживая создание деноминированных в евро активов и инструментов и укрепляя статус евро в качестве мировой резервной валюты, — цитирует ТАСС стратегию по повышению открытости, силы и устойчивости экономики и финансовой системы ЕС.

Как писал NEWS.ru, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что ждёт доллар при Джо Байдене, который 20 января должен занять пост президента США. По его мнению, волатильность доллара критически вырастет, только если американские производители потеряют существенную долю мирового рынка или инвесторы усомнятся в гарантии защиты активов, адекватности и взвешенности долгосрочной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Он считает, что в данной ситуации присутствует некая «эстафета», так как Трамп «без тени сомнения и по „всем азимутам“ отменял решения Барака Обамы».