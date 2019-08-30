Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что Европейский союз готовится выступить с предложением о переносе сроков выхода Великобритании из ЕС. Такую информацию ему рассказали лидеры объединения.
Такое решение поддерживает французский президент Эммануэль Макрон, передаёт
Я думаю, что на следующей неделе Евросоюз откажется от дедлайна, назначенного на 31 октября, — подчеркнул политик.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном. В Европейской комиссии заявили, что подобное развитие событий «безусловно, является возможностью».
Ранее News.ru сообщал, что Джонсон считает, что оппозиция вводит в заблуждение лидеров стран Евросоюза, заявляя о возможности передачи парламенту контроля за процессом Brexit.