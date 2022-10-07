Евросоюз может ввести санкции против Турции за помощь России с экспортом Премьер Греции: новый пакет санкций против РФ позволит вводить меры против Турции

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

Восьмой пакет санкций против России впервые предусматривает право на введение рестрикций в отношении турецких юридических и физических лиц, которые нарушают антироссийские ограничения, поставляя в страну товары из Европы, заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис после окончания неформального саммита ЕС в Праге, сообщает телеканал ERT NEWS. Он подчеркнул, что считает такой шаг правильным, поскольку Россия обходит санкции в ущерб странам Евросоюза.

Впервые появилась возможность введения санкций в отношении турецких юридических и физических лиц, которые, как считается, нарушают санкции, введенные против России, экспортируя европейские товары в Россию через Турцию, — приводит его слова телеканал.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что королевство воздержалось при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза, но не стала блокировать решение из соображений «европейской солидарности» и необходимости сплоченности в условиях поддержки Украины.

Евросоюз ранее опубликовал новый пакет санкций против России. В черный список вошли 30 физических и семь юридических лиц, включая философа Александра Дугина, главу ЦИК Эллу Памфилову, АО «Гознак» и другие организации. Кроме того, под санкции попали музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. В числе предприятий, против которых вводятся ограничения, корпорация «Иркут», ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева» и МКБ «Факел». Ограничения вступили в силу 7 октября.