Евросоюз: ликвидация учёного не сдержит ядерный потенциал Тегерана

https://static.news.ru/photo/65636462-33e1-11eb-9444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Defence Ministry Office/Global Look Press

Убийство учёного-ядерщика в Иране является преступлением, это не будет способствовать сдерживанию ядерного потенциала Тегерана, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Мы говорим об убийстве, это преступление, нужно называть вещи своими именами. Нельзя таким образом решить проблему. Убивая экспертов-ядерщиков, невозможно заставить Тегеран сдержать свой ядерный потенциал, — отметил дипломат во время онлайн-конференции ведомства в Брюсселе.

Он добавил, что надеется вернуть Вашингтон и Тегеран за стол переговоров по вопросам ядерной программы Ирана.

Боррель также является координатором комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Представитель ЕС отметил, что сохранение сделки по «иранскому ядерному досье» остаётся приоритетным направлением.

Иранское правительство поддержало проект об активизации ядерной деятельности страны. На заседании парламента были утверждены общие положения проекта. Большинство депутатов высказалось в поддержку проекта, который подразумевает производство и накопление 120 кг урана с уровнем обогащения 20% в год. Кроме того, предполагается производить не менее 500 кг низкообогащённого урана.

Рассмотрение законопроекта было ускорено в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Вместе с тем, чтобы проект был ратифицирован, необходимо также одобрение Совета стражей конституции — органа власти, проверяющего законопроекты.

Помимо прочего, в законопроекте предусматривается оптимизация тяжеловодного реактора в Араке мощностью 40 МВт и строительство аналогичного реактора для производства радиоизотопов для медицинских целей. Также, в соответствии с проектом, правительство Ирана должно будет приостановить доступ к ядерным объектам, который выходит за рамки дополнительного протокола о гарантиях с МАГАТЭ.

Как ранее писал NEWS.ru, установлено, как именно был убит Фахризаде. Убийца иранского учёного использовал автоматическое стрелковое оружие, которое управлялось через спутник.