Евросоюз: ликвидация учёного не сдержит ядерный потенциал Тегерана

Он добавил, что надеется вернуть Вашингтон и Тегеран за стол переговоров по вопросам ядерной программы Ирана.

Live now with @JosepBorrellF @FedericaMog @javiersolana . Send your questions and join us on https://t.co/GXEOGPGFRt with code #EEAS10 https://t.co/0xRO1Yx2OO