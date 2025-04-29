Европейский суд поставил точку в «золотых паспортах» Мальты Суд ЕС запретил Мальте предоставлять гражданство в обмен на инвестиции

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Европейский суд постановил, что схема выдачи «золотых паспортов» на Мальте нарушает законодательство, сообщает Financial Times. Страну обязали отказаться от практики выдавать гражданство в обмен на инвестиции.

Государство не может предоставлять гражданство — и, по сути, европейское гражданство — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это равносильно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку, — говорится в решении суда.

До этого появилась информация, что десятки россиян и белорусов лишились «золотых паспортов» Мальты и Кипра. Такое решение было принято после того, как россияне попали в санкционные списки Европейского союза. Депутат Европарламента от Свободной демократической партии ФРГ Мортис Корнер заявил, что те, кто извлекает выгоду из нынешнего курса России, должны ощутить на себе последствия.

Тем временем депутаты Европарламента призвали проверить Испанию по подозрению в выдаче «золотых виз» россиянам и белорусам в обход требованиям Евросоюза. Министерства миграции и иностранных дел не публиковали данные с последнего обязательного годового отчета в апреле 2015 года, а в ответ на запрос в МИД заявили, что такая статистика в консульствах не ведется.