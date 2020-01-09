https://static.news.ru/photo/7d2a8db8-3320-11ea-8352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители Европейского союза назвали незаконными выборы Луиса Парры на пост председателя Национального собрания Венесуэлы.

По мнению главы дипломатии Жозепа Борреля, во время выборов не соблюдались ни юридические, ни демократические принципы.

ЕС заявляет о своей полной поддержке Хуана Гуайдо в качестве председателя Национального собрания и решительно отвергает нарушения демократического, конституционного и прозрачного функционирования парламента, а также постоянные запугивания, насилие и произвольные решения в отношении его членов, — цитирует «Интерфакс» итоговое коммюнике.

Отмечается, что ЕС готов перейти к активным действиям по применению целенаправленных мер против лиц, которые причастны к нарушениям.

Как писал NEWS.ru ранее, Гуайдо вновь принёс присягу как временный президент Венесуэлы. Это произошло на заседании оппозиционного парламента.