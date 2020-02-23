Европейская комиссия (ЕК) заявила о предоставлении гуманитарной помощи Китаю. Она примет участие в финансировании и доставке средств индивидуальной защиты в КНР.
Комиссия софинансирует доставку более 25 тонн средств индивидуальной защиты в Китай после активации механизма гражданской защиты ЕС, —
цитируетсообщение «Интерфакс».
По мнению представителей ЕК, со вспышкой необходимо бороться сразу на всех фронтах. Международное сотрудничество имеет решающее значение для прекращения распространения вируса и защиты граждан Европы.
Я хочу поблагодарить Австрию, Чехию, Венгрию и Словению за выделение этого снаряжения, — добавил член ЕК по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
Самолёт со снаряжением, которое включает маски, средства химической защиты, перчатки и прочее, вылетел из Вены 23 февраля 2020 года.
Как писал NEWS.ru ранее, российские подразделения МЧС сформировали гуманитарный груз для жителей Китая. Они доставили на территорию КНР около 183 кубометров товаров.
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