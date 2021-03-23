Европе предрекли коронавирусный раскол

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Неравномерное распределение вакцин от коронавируса среди стран Европейского союза может привести к расколу Европы. Такие опасения высказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Проблема в том, что препараты поставляются согласно заказанному ранее количеству, а не в соответствии с численностью населения того или иного государства, договорённость о чём была достигнута в январе, передаёт Welt.

Мы не можем быть заинтересованы в том, чтобы раскол в Евросоюзе из-за охвата населения вакцинацией всё больше увеличивался и чтобы таким образом мы провоцировали создание в ЕС стран «второго сорта», — заявил Курц.

По его словам, если ситуация не удастся переломить, то во многих странах Евросоюза не удастся достичь коллективного иммунитета. В некоторых государствах это будет возможным не к концу мая, как планировалось изначально, а лишь к завершению лета, а то и вовсе к началу следующего года.

Канцлер Австрии пообещал поднять этот вопрос на предстоящем онлайн-саммите ЕС, который состоится 25-26 марта. Он подчеркнул, что это «в высшей степени политический вопрос».

Ранее Курц уже высказывал неудовольствие тем, что вакцины распределяются между членами ЕС неравномерно. Он не исключал тайных сговоров между фармацевтическими компаниями и чиновниками европейских стран.

Евросоюз столкнулся с проблемами при поставках вакцин от коронавируса в январе 2021 года. Тогда фармкомпания Pfizer заявила о намерении сократить поставки препарата в европейские страны в период модернизации своего производства. Примерно через месяц стало известно, что ЕС недополучит десятки миллионов доз и от AstraZeneca.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Сергей Лавров критически высказался о политизированном отношении ряда западных стран к вопросу вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. Он отметил, что Запад пытается выставить Россию и Китай авантюристами в ситуации, когда речь идёт о спасении жизни людей.